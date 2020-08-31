Kantinciler pandemi döneminde kira ödememek istiyor

Koronavirüs salgını dolayısıyla yüzyüze eğitim yapılamamasından ötürü okullar fiziki olarak açılamadı. Bu durum kantin işletmecilerini olumsuz etkiledi. İşletmeciler, iş yapamaz oldukları dönemde kantinlerin zorunlu giderlerinin olduğunu, bu giderlerde kolaylık yapılmasını istiyor. Kantin işletmecilerinin yaşadığı sıkıntılarla ilgili açıklama yapan İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu kantincilerden kira ve Bağkur ödemelerinin pandemi sürecinde alınmaması gerektiğini söyledi. Osmanoğlu, kantinlerin yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağlandığını da dile getirerek pandemi sürecinde kantincilerin yaşadığı sıkıntılara yetkililerin destek sağlaması gerektiğini belirtti.

“Kullanılan kredilerin ödemesi pandemi sonrasına ertelenmeli”

Şuanda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 20 bin kantin bulunduğunu söyleyen İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, “Kantinlerde toplamda yaklaşık 200 bin çalışan var. 13 Mart tarihinden beri kapalıyız. Kantinciler bu dönemden beri iş yapmadıkları için mağdurlar. Önümüzdeki dönemde seyreltilmiş eğitim başlıyor. Seyreltilmiş eğitimde kiraları çıkarmak mümkün değil. Bakanlıktan, pandemi sonuna kadar kantin kiralarının alınmamasını istiyoruz. Ayrıca esnafa kredi desteği verilmesi gerekiyor. Daha önce bakanlığın çıkartmış olduğu kredileri aldık. Ancak şuanda krediyi ödeyecek imkanımız bulunmuyor, gelirimiz de yok. Pandemi sonuna kadar bunlarında ertelenmesi gerekiyor. Ayrıca okullarda Bağ-Kur ile ilgili biriken borçlarımız var. Bunlarında ertelenmesi lazım, esnaf şuanda zor durumda. Bakanlığa bu isteklerimizi bildirdik. Kantincilerin mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz. Çünkü onlarda bu ülkenin geleceğine hizmet eden insanlar” diye konuştu.

"Kantinler tedbirlerini aldı öğrencileri bekliyor"

Okullarda her türlü hijyen tedbirlerinin alındığına da değinen Osmanoğlu, “Yerlerde sosyal mesafe uyarıları bulunuyor. 21 Eylül'de okullar açılacak. Kantinler alınan tedbirlerle hazır. Gelen öğrenci sayısı 200, kantine gelecek öğrenci sayısı ise tahminimce 50 olacak. Bu 50 öğrenciyle kantini çevirmek mümkün değil. Pandemi süresince, kantinlerden kira talep edilmemesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Murat Ergin - Muhammed Fırat Aksoy