Kantinden çiğ köfte yiyen 60 öğrenci hastanelik oldu

Turgutlu Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen olayda iddiaya göre okul kantininde çiğ köfte alan öğrenciler bir süre sonra kusma gibi şikayetleri olmaya başladı.

Belirti gösteren öğrencilerin artması sonucu okul yönetimi sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Okula çok sayıda ambulans sevk edilirken gıda zehirlenmesine maruz kalan öğrencisi sayısının ilk belirlemelere göre 20'ye yaklaştığı öğrenildi.

Sağlık ekiplerinin okulda ilk müdahaleyi yaptığı öğrenciler ambulans ve polis otolarıyla Turgutlu'da hastanelere sevk edildi.

Turgutlu ilçesinde Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen gıda zehirlenmesinin ardından başka bir okulda daha öğrencilerin zehirlendiği öğrenildi.

İddiaya göre Turgutlu Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde de öğrencilerin aynı belirtiler göstererek rahatsızlandığı gözlenirken bu okulda ki öğrencilerde sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Her iki okulda da gıda zehirlenmesine maruz kalan öğrenci sayısının 60'ın üzerinde olduğu öğrenildi.

İlker Uyar

