Kanto kraliçesi Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Kanto kraliçesi Nurhan Damcıoğlu, geçen pazartesi akşamı İzmir'de hayatını kaybetti. Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren 82 yaşındaki ünlü sanatçı için cenaze töreni öncesinde İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Ardından Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni gerçekleştirildi. Cenaze törenine ünlü sanatçının yakınları ve sevenleri katıldı. Alkışlarla uğurlanan Damcıoğlu'nun naaşı Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.
Ali Gözeten - Ceren Atmaca Özden
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