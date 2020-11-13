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'Kanuni' Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

'Kanuni' Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti
'Kanuni' Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

“Kanuni” Sondaj Gemisi Haydarpaşa açıklarında düzenlenen törenin ardından Karadeniz’e doğru yola çıktı.

'Kanuni' Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı’ndan böyle geçti - Tıkla İzle

İstanbul Boğazı'ndan geçişişine çok sayıda römorkör ve sahil güvenlik botunun eşlik ettiği gemiyi vatandaşlar alkışlarla uğurladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kanuni sondaj gemisinin geçişi drone ile havadan da görüntülendi.

“Kanuni” Sondaj Gemisi Yenikapı açıklarından hareket edip Kadıköy Haydarpaşa açıklarında demirledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katıldığı tören sonrasında bugün gemi Karadeniz'e uğurlandı. Geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişine çok sayıda römorkör ve sahil güvenlik botu eşlik etti. Yoğun ilgiyle uğurlanan gemiye vatandaşlar da alkış tuttu. Bazı vatandaşlar ise gemiyle öz çekim yapmayı ihmal etmedi. Geminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçişi drone ile havadan da görüntülendi.

Ömer Faruk Yıldız - Doğan Can Cesur
 

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