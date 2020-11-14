Kanuni Sondaj Gemisi Zonguldak'ta

Türkiye'nin hidrokarbon potansiyelini açığa çıkarmak için başlatılan çalışmalarda Fatih Sondaj Gemisi'nin ardından Kanuni Sondaj Gemisi de Karadeniz'e ulaştı. Boğaz köprüsünden geçmesi için kuleleri sökülen gemi, Türkiye'nin önemli limanlarından biri olan Filyos Limanı yakınlarına demirledi. Bakım onarım çalışmalarının yanı sıra kule montajının yapılacağı gemi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki görevine başlayacak. Sakarya Gaz Sahası içerisinde yer alan Türkali-1 kuyusunda yapacağı testlerin yanı sıra var olan rezerv hakkında ilave bilgi sağlayacak olan Kanuni Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahasında potansiyelin daha iyi anlaşılmasına da imkân verecek.

2012'de inşa edilen gemi 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip olan Kanuni Sondaj Gemisi'nin bakım çalışmalarının ardından bölgeye hareket etmesi bekleniyor.

Onur Altındağ - Ahmet Bilal Hamzaçebi