Kanuni Sultan Süleyman'ın inşa ettirdiği cami 5 asırdır ayakta

Çankırı'da, Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'ın öğrencisi Sadık Kalfa'ya inşa ettirilen Sultan Süleyman Camii, 465 yıldır ayakta kalarak önemli bir ibadethane olma özelliğini sürdürüyor. 1522 yılında yapımına başlanan ve 36 yılda tamamlanan tarihi cami, yaklaşık 5 asırdır bölgedeki en önemli ibadethaneler arasında olma özelliğini taşıyor.

Tarihiyle de yoğun ilgi gören cami, son olarak 1992 ve 2015 yıllarında uygun bir şekilde restore edildi. Kare planlı olan cami üzerinde ortada bir büyük tam kubbe ve bu kubbenin dört tarafında birer yarım kubbe bulunuyor. Minberi taştan yapılan caminin kapı söveleri mermer, içleri ise oluklu konsol halinde çıkarılmış olması dikkat çekiyor.

Tarihi cami ile ilgili bilgi veren Müezzin Kayyım Veysel Ölmez, "Camimiz 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin Bağdat seferine giderken Çankırı'dan geçtiği sırada o zamanki yerel halk, 'Sultanım buradaki var olan camimiz artık ihtiyaçları karşılayamayacak durumda. İsteğimiz üzere burada bir cami yaparsanız halk olarak bizi ihya etmiş olursunuz' diyor.

İsteği üzerine Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri emir verir. 1522 yılında Mimar Sinan'ın kalfası Sadık Usta tarafından yaklaşık olarak 37 yılda inşa edilir. 1558 yılında caminin inşaatı bitiyor ve aynı yıl içerisinde de ibadete açılıyor. Yaklaşık olarak 465 yıldır biz Müslümanlara ibadet etme hususunda önemli bir yere sahiptir. Daha önceden Selçuklulardan kalma eski bir mabedin, eski bir caminin yıkılması üzere yerine yenisinin yapılması talimatını bizzat Kanuni Sultan Süleyman vermiştir. Camimizin tarihi sebebiyle akın akın cemaat gelmektedir. Farklı illerden, farklı kültürlerden, farklı medeniyete sahip insanlar, gelip camimizi ziyaret etmektedirler" dedi.

Recep Arslan



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