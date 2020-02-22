Kapadokya Bölgesini 150 ülkeden turist ziyaret ediyor

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yaptığı açıklamada, Kapadokya bölgesinin bir turizm kenti olduğunu ifade ederken bölgeyi 150 ülkeden turist ziyaret ettiğini söyledi. Belediye Başkanı Aktürk son günlerde Çin'de ortaya çıkan Korona virüs salgını ile Şubat ve Mart aylarında rezervasyonlarda düşüş yaşandığını da ifade ederken farklı pazarlar ile bölgede yine yoğunluk yaşanabileceğini söyledi. Aktürk, “2020 yılı bizim açımızdan hem deprem felaketi, Van'daki çığ felaketi, uçak kazasıyla çok sağlıklı gelmedi gibi gözüküyor ama bizler birbirimize kenetlenirsek bu sıkıntılarında üstesinde geleceğimizden inancımız tam. Kapadokya bölgemiz biliyorsunuz bir turizm kenti. Doğal zenginlikleri, kültürel zenginlikleri, tarihsel zenginlikleri ile eşsiz bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve yıl 3 buçuk milyon turist ağırlayan bölgeyiz. Son yıllarda en çok ağırladığımız turist popülasyonuna baktığımızda da Çinli popülasyonu görmekteydik. Yılda yaklaşık 275 bin civarında Çinli popülasyon var idi. Ama son günlerde ortaya çıkan korona virüs salgınıyla beraber tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'mizde de bu salgının Türkiye'ye sirayet etmemesi amacıyla belli başlı tedbirler alındı. Bu vesileyle uçaklar azaltılmakta, uçuşlar durdurulmakta ve bu vesileyle de bölgede Şubat ve Mart aylarında rezervasyonlarda biraz olsun azalma gözüküyor. Sağlık Bakanlığımız bu konuyla ilgili gerekli tedbirleri almış durumdadır. Aynı zamanda da salgın biran önce durdurulacağına inancım tamdır. Tekrar Çinli popülasyonun bölgemizi ziyaret etmesinin önü açılabilir. Ayrıca farklı ülkelerdeki insanlarında bölgemizi ziyaret etmesi konusunda çalışmalar yapılabilir. Çünkü Kapadokya bölgesi 150 ülkeye yakın insanların ziyaret ettiği bir bölgedir. Burada bizim yapacağımız yerel tanıtım çalışmalar ile beraber festival turizmi, spor turizmi öne çıkartılarak farklı pazarlarda insanların bölgemizi yine yoğun bir şekilde ziyaret etmesini önü açılabilir” dedi.

“ÜÇ GÜZELLER 3 BUÇUK MİLYON ZİYARETÇİ ALIYOR”

Ürgüp'te bulunan Üç güzellerin bölgeyi tanıtım açısından en önemli tanıtım simgesi olduğunu söyleyen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Üç güzelleri yılda 3 buçuk milyon turistin ziyaret ettiğini belirtti. Aktürk, “Üç güzeller Allah'ın lütfu tarihsel bir güzellik. Anne, baba ve çocuğu simgeleyen bir figür. Ve bölgeyi ziyaret eden her insanın mutlak suretle ziyaret edip fotoğraf çektirdiği ve kendisini sosyal medyadan yayınladığı bir ortam. Bu vesileyle Üç güzellerin bölgeyi tanıtacak ve bölgeyi ulusal ve uluslararası tanıtacak en güzel simge diye düşünüyorum. Üç güzelleri yılda 3 buçuk milyon civarında özellikle de yerel tatillerde, Ramazan ve Kurban Bayramlarında iç pazardan çok daha fazla ziyaretçi alan bir bölgedir” şeklinde konuştu.

Coşkun Sağlamdin