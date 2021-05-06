Kapadokya bölgesini Nisan ayında 74 bin turist ziyaret etti

Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme açık bulundurulan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Açıksaray ve Mustafapaşa Ören Yeri, Nevşehir, Ürgüp, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Çavuşin, Gülşehir St. Jean, Mustafapaşa Constantin Eleni, Karanlık ve El Nazar Kiliseleri ile Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini Nisan ayında 74 bin 548 turist ziyaret etti.

Bölgeyi ziyaret eden turistlerden 22 bin 913'ü Zelve ören yerini ziyaret ederken, Göreme Açık Hava Müzesini 22 bin 329, Kaymaklı yeraltı şehrini 13 bin 444, Derinkuyu yeraltı şehrini ise 6 bin 805 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerleri Nisan 2020 yılında ise korona virüs ile mücadele kapsamında kapatılmıştı.

Coşkun Sağlamdin