İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kapadokya en sessiz bayramını yaşıyor

Kapadokya en sessiz bayramını yaşıyor
Kapadokya en sessiz bayramını yaşıyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada en sessiz bayramını yaşıyor.

Türkiye'de 29 Nisan tarihinde başlayan ve 17 Mayıs tarihinde sona erecek olan tam kapanmada Kapadokya bölgesi Ramazan Bayramı'nı sessiz geçiriyor. Her yıl Ramazan Bayramı'nda yüzde 95 oranında doluluk oranına ulaşan Kapadokya, bu yıl korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmayla birlikte tarihinin en sessiz bayramını yaşıyor. Bölgede bulunan otellerde yüzde 1 oranında doluluk olduğu öğrenilirken, turizmciler 17 Mayıs tarihinden sonra bölgede hareketlenme beklediklerini ifade ettiler.
Kapadokya'da yaşanan sessizlik drone ile havadan görüntülendi.

Coşkun Sağlamdin
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.