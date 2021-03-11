Kapadokya'da 2 bin yıllık gelenek toprakla yeniden hayat buldu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde çanak ustaları tarafından 2 bin yıl öncesine ait olan düdüklüler yeniden toprakla hayat buldu. Avanos ilçesinde çanak atölyesi bulunan Şaban Topuz yaptığı açıklamada "2 bin yıl öncesinde keşfedilen dönemin düdüklüleri 2 bin yılın ardından bizler atölyelerimizde yeniden canlandırıyoruz" dedi.

Topuz, “Bölgemizin sarı kategorisinde yer almasından dolayı insanların Kapadokya bölgesine bir rağbeti var. Bunun neticesinde kalabalıkta daha çok dolaşmak değil ama hem piknik hem de gezmek için burayı tercih ediyorlar. Tabi yemekte yapılırken iki yemek çeşidimiz var. Birisi kebap diğeri de güveç. Güveçte bizim normal güveçlerimiz var. Ama bu yıllar önce yapılan güveci biz tekrar gündeme getirdik. Bu basit bir düdüklü modeli. Yapmış olduğumuz yeni modelde alt kısım tava gibi duruyor. Daha sonra kapağını kapattıktan sonra yemek alttan pişiyor. Yemek piştikten buhar yukarı çıkar. Kapakta bulunan boşlukta bulunan suyu yoğunlaştırıyor. Dolayısıyla yemeği biz buharında pişirmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

'2 bin yıllık geleneği yaşatıyoruz'

Çanak ustası Şaban Topuz çanak atölyelerinde 2 bin yıllık bir model olan düdüklüleri toprakla yeniden hayat buldurduklarını ifade ederken, “Bu yeni yaptığımız yeni ürünümüz 2 bin yıllık bir model. O zamandan bu zaman keşfediliyor ama bu biraz daha uğraştırıcı olduğu için kapağını yapmak bizleri uğraştırıyor. 2 bin yıllık geleneğimizi tekrar Avanos'ta atölyelerimizde yeniden yaşatıyoruz” şeklinde konuştu.

Coşkun Sağlamdin

