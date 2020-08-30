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Kapadokya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı gökyüzünde kutlandı

Kapadokya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı gökyüzünde kutlandı
Kapadokya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı gökyüzünde kutlandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da sıcak hava balonları bu sabah 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı.

Sahip olduğu yeryüzü şekilleri dolayısıyla dünyada turizme yönelik sıcak hava balonculuğunun yoğun olarak yapıldığı bölgeler arasında yer alan Kapadokya bölgesinde bu sabah havalanan çok sayıda balonun sepetine 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posteri asıldı.
Voyager Balloons pilotlarından Hakan Zengin yaptığı açıklamada, “ Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız. Zafer Bayramı'mız dolayısıyla şanlı Türk Bayrağımız ile birlikte uçacağız. Bugün de böyle bir uçuş gerçekleştirmek bizim için gerçekten gurur verici. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı gökyüzünde kutlayacağız” dedi.
Yerli ve yabancı turistler, güneşin doğuşuyla başlayan ve yaklaşık 1 saat süren uçuşta peribacalarını arasında süzülerek hem yörenin doğal güzelliklerini izlemenin keyfini yaşarken hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna şahitlik etti.

Coşkun Sağlamdin

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