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Kapadokya'da 40 kaçak yapı daha yıkıldı

Kapadokya'da 40 kaçak yapı daha yıkıldı
Kapadokya'da 40 kaçak yapı daha yıkıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde yıkımları yapılan kaçak yapıların temizliği yapılıyor.

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Paşabağlarında bulunan 40 kaçak yapı yıkıldı. Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü tarafından yıkım kararı alınmasının ardından yıkımlar başladı. Yapılan yıkımlar sonrasında ise İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler burada bulunan kaçak yapıları yıkarken bir yandan da bölgenin temizlik çalışmaları yapılıyor.
Paşabağlarında yıkılan kaçak yapıların ardından buradaki esnaflar ise Turizm Bakanlığı tarafından bölgeye yapılan yeni iş yerlerine taşındı 

Coşkun Sağlamdin
 

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