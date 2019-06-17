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Kapadokya'da 6 kaçak yapının yıkımı tamamlandı

Kapadokya'da 6 kaçak yapının yıkımı tamamlandı
Kapadokya'da 6 kaçak yapının yıkımı tamamlandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da hafta sonunda 6 kaçak yapı daha yıkıldı.

Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından alınan karar sonrasında Kapadokya bölgesinde hafta sonunda 6 kaçak yapının yıkımı tamamlandı. Alınan karar sonrasında İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri ve ilgili belediyelerce Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde 5, Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde ise 1 kaçak yapı yıkıldı.

Kapadokya'da 33 kaçak yapı daha yıkılacak 

Hafta sonunda Göreme'de 5, Ortahisar'da 1 kaçak yapının yıkımlarının tamamlanmasının ardından hafta boyunca Avanos ilçesinde 10, Ürgüp ilçesinde 9, Uçhisar'da 2, Ortahisar'da 10, Çavuşin köyünde 2 olmak üzere 33 kaçak yapının yıkımına daha devam edileceği öğrenildi.  

Coşkun Sağlamdin
 

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