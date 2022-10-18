Kapadokya'da balon kazası! 2 ölü, 3 yaralı

Kaza ile ilgili ilk açıklama Firma Yetkilisi Abdullah İnal'dan geldi. İnal; "İniş yaparken iniş pozisyonunu alamayan misafirlerimiz sepetten düştü. Şuan için yaralılarımız var" dedi.

Edinilen bilgiye göre sabah erken saatlerde Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonlarından bir tanesi, Kavak beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırasında rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 turist hayatını kaybetti, 3 turist ise yaralandı.

"İniş pozisyonunu almayanlar sepetten düştü"

Kaza ile ilgili açıklamalarda bulunan Firma Yetkilisi Abdullah İnal; "Bu sabah balonumuz Zelve tarafından kalkış yaptı, Kavak'a iniş yaptık. İniş yaparken iniş pozisyonunu alamayan misafirlerimiz sepetten düştü. Şuan için yaralılarımız var, 5 yaralı gibi gözüküyor. Valiliğimiz, sivil havacılığımız, kaza kırım ekibimiz burada. Şuan verebileceğimiz bilgiler bu şekilde" dedi.

Balon kazasında ölen turistlerin kimlikleri belli oldu

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonunun sert iniş yapması nedeniyle meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 İspanyol turistin kimliği belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonlarından bir tanesi, Kavak beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırada rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptı. Kazada İspanyol uyruklu 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Yaralı turistler hastanede tedavi altına alınırken, ölen turistlerin de kimlikleri belli oldu. Balon kazasında; 62 yaşındaki Maria Christiana Baltrons ile 64 yaşındaki Dolors Masana hayatını kaybetti.

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