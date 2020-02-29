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Kapadokya'da balon turları iptal edildi

Kapadokya'da balon turları iptal edildi
Kapadokya'da balon turları iptal edildi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde sıcak hava balon turları iptal edildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden ve dünyada balon turlarının başkenti konumunda yer alan Kapadokya bölgesinde bu sabah sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir” denildi.
Kapadokya Bölgesinde 27 Şubat tarihinden itibaren sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamıyor.

Coşkun Sağlamdin
 

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