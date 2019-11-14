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Kapadokya'da balon turları yine iptal edildi

Kapadokya'da balon turları yine iptal edildi
Kapadokya'da balon turları yine iptal edildi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 15 Kasım Cuma günü yapılması planlanan sıcak hava balon turları iptal edildi.

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Kasım Cuma günü yapılması planlan sıcak hava balon turları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kapadokya bölgesinde 15 Kasım Perşembe günü sabah saatlerinde yaşanabilecek olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir” denildi.

Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları bugün de iptal edilmişti.

Coşkun Sağlamdin

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