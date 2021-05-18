Kapadokya'da balonlar 21 günün ardından havalandı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti konumundaki Kapadokya bölgesinde hava muhalefeti ve tam kapanmanın ardından 21 gün sonra sıcak hava balon turları yeniden gökyüzü ile buluştu. Kapadokya'nın doğal güzelliklerle kaplı eşsiz manzarasını gökyüzünden keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistler, doğa harikası peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını kuşbakışı izlemenin mutluluğu yaşadılar.

Royal Balloon pilotlarından Ahmet Başyiğit, 21 günün ardından yeniden uçtukları için son derece mutlu olduklarını ifade etti. Başyiğit, “ 21 günün ardından sıcak hava balonlarımız yeniden havalanmaya başladı. Çok mutluyuz. Misafirlerimiz yoğun ilgi gösteriyorlar. İnşallah turizm sezonunda bu ilginin yükselerek gitmesini temenni ediyoruz. Biz balon uçuşlarımızda maske ve mesafe kurallarına göre uçuyoruz. Normalde balonumuz 16 kişilik ama biz maksimum 8 kişi alıyoruz. Bu pandemiye göstermiş olduğumuz özenden kaynaklanıyor” diye konuştu.

Coşkun Sağlamdin

