Kapadokya'da balonlar kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için havalandı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonları bu sabahki uçuşlarını, sepetlerine asılan pankartlarla gerçekleştirdi. Gün doğumundan önce Göreme beldesinde uçuş için hazırlanan balonlar, sepetlerine yolcuların alınmasının ardından görevlilerce takılan ve üzerinde kadına yönelik şiddete dikkat çeken mesajların yer aldığı pankartlarla Kapadokya semalarına yükseldi.

Üzerinde kadına yönelik şiddete dikkat çeken mesajların yer aldığı pankartlarla havalanan sıcak hava balonları yaklaşık bir saat uçuş gerçekleştirdi.

Coşkun Sağlamdin