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Kapadokya'da gökyüzü balonlarla buluştu

Kapadokya'da gökyüzü balonlarla buluştu
Kapadokya'da gökyüzü balonlarla buluştu

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 6 günlük aranın ardından gökyüzü yeniden balonlarla buluştu.

Kapadokya’da gökyüzü balonlarla buluştu - Foto Galeri
Kapadokya’da gökyüzü balonlarla buluştu - Tıkla İzle

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 6 gündür yapılamayan sıcak hava balon turları bu sabah itibarıyla yeniden başladı. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde uçuşa hazırlanan sıcak hava balonları gökyüzü ile yeniden buluşmasının ardından sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdi.

Göreme Balloons Eğitim Müdürü Bekir Güneş, olumsuz hava şartları nedeniyle 6 gündür yapılamayan balon turlarının ardından bu sabah havalanan balonlarla gökyüzü yeniden renklendi dedi. Güneş, “ 6 gündür iptal olan uçuşların ardından Kapadokya'mızın simgesi olan balonlarımız gökyüzünü bu sabah itibarıyla yeniden şenlendirdi.

Mevsim geçişleri olduğu için bu dönemde balon turları iptal oluyor ama Kapadokya'mızın simgesi balonlar bugün yeniden gökyüzü ile buluştu. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisi yavaş yavaş artmaya başladı. Bu şekilde olursa önümüzde ki günlerde daha da fazla ilgi olmasını umut ediyoruz” diye konuştu.

Coşkun Sağlamdin

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