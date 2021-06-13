Kapadokya'da jandarmanın kuruluşunu 182.yıldönümü gökyüzünde kutlandı

Türk Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182.yıldönümü dolayısıyla Kapadokya sıcak hava balonları Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşun gökyüzünde kutladı.
Sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balon sepetlerine “ Şanla, şerefle jandarma 182 yıldır seninle, kanun ordusu 182 yaşında” pankartları asıldı.
Kaya Balon pilotlarından Nejat Öksüz açıklamasında, “ Jandarmanın 182.kuruluş yıldönümü nedeniyle pankartlarımızı balonlarımızın sepetlerine taktık. Jandarmanın kuruluş yıldönümü kutlu olsun” dedi.
Coşkun Sağlamdin