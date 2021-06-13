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Kapadokya'da jandarmanın kuruluşunu 182.yıldönümü gökyüzünde kutlandı

Kapadokya'da jandarmanın kuruluşunu 182.yıldönümü gökyüzünde kutlandı
Kapadokya'da jandarmanın kuruluşunu 182.yıldönümü gökyüzünde kutlandı

Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 182.yıldönümü dolayısıyla Kapadokya’da sıcak hava balonları Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunu gökyüzünde kutladı.

Türk Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182.yıldönümü dolayısıyla Kapadokya sıcak hava balonları Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşun gökyüzünde kutladı.

Sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balon sepetlerine “ Şanla, şerefle jandarma 182 yıldır seninle, kanun ordusu 182 yaşında” pankartları asıldı.

Kaya Balon pilotlarından Nejat Öksüz açıklamasında, “ Jandarmanın 182.kuruluş yıldönümü nedeniyle pankartlarımızı balonlarımızın sepetlerine taktık. Jandarmanın kuruluş yıldönümü kutlu olsun” dedi.

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