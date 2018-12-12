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Kapadokya'da kar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı

Kapadokya'da kar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı
Kapadokya'da kar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yağan kar yağışıyla birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Kapadokya’da kar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı - Foto Galeri
Kapadokya’da kar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı - Tıkla İzle

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte peribacaları yerli ve yabancı turistleri kendisine hayran bıraktı. Kar yağışıyla birlikte adeta beyaz bir örtüyle kapanan peribacaları kar ile birlikte kartpostallık görüntüler verirken bölgeyi ziyarete gelen turistler ise bu anları ölümsüzleştirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. 

Singapur'dan Kapadokya bölgesini ziyarete gelen Muhammed Haykal, Kapadokya'da kar yağışıyla birlikte peribacalarının gerçekten çok etkileyici olduğunu ifade ederken kendi ülkesinde böyle bir manzara bulunmadığını ifade etti. Çinli turistler ile Kapadokya bölgesinin kar yağışıyla birlikte çok güzel göründüğünü söyledi.  

Coşkun Sağlamdin

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