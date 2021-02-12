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Kapadokya'da peribacaları yıkılıyor

Kapadokya'da peribacaları yıkılıyor
Kapadokya'da peribacaları yıkılıyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin simgesi olan peribacalarının yıkılması dikkatlerden kaçmadı.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan peribacaları sahipsizlik nedeniyle yıkılıyor.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde vadilerde bulunan peribacalarından bazılarının çatladığı bazılarının ise sahipsizlikten yıkıldığı dikkatlerden kaçmadı.

Göreme beldesinde bulunan bir peribacasının ise korunma amacıyla sadece ağ ile kaplanarak bırakılması ise bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük tepkisini çekiyor.

Coşkun Sağlamdin
 

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