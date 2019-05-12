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Kapadokya'da yeraltı şehri bulundu

Kapadokya'da yeraltı şehri bulundu
Kapadokya'da yeraltı şehri bulundu

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin beldesinde tesadüfen ortaya çıkan bir yeraltı şehri bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin beldesinde tarlasında çalışan Bahri Orhan tesadüfen kaya oyma mekan girişlerine rastladı. Bahri Orhan bulmuş olduğu kaya oyma mekan girişini jandarma ekiplerine bildirmesinin ardından yapılan inceleme sonrasında bulunan kaya oyma mekanın Tatlarin yeraltı şehrinin 2 kilometre kuzeyinde olduğu tespit edildi.

Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan incelemelerde bulunan kaya oyma mekanın içerisinde geçmiş dönemlere ait işlemeler olduğu tespit edilirken, Müze Müdürlüğü tarafından başlatılacak olan çalışmaların ardından yeraltı şehrinin hizmete kazandırılacağı öğrenildi. 

Coşkun Sağlamdin


 

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