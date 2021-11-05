Kapadokya'ya ziyaretçi sayısı arttı

Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Ekim ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ziyarete açık, başta Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yeri, Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yer altı şehirleri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni ekim ayında 346 bin 112 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

En çok ziyaret edilen ören yeri 106 bin 171 yerli ve yabancı turist sayısıyla Zelve ören yeri olurken, Göreme Açık Hava Müzesini de 96 bin 671 kişi ziyaret etti. Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ayrıca Hacı Bektaş Veli müzesini 28 bin 365 kişi ziyaret ederken Kaymaklı ve Derinkuyu yeraltı şehirlerini de 78 bin 822 kişi ziyaret etti. Kapadokya bölgesini eylül ayında 288 bin 213 ziyaret etmişti.

Asım Çapacı