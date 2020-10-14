Kapaklı'ya ‘Model Sanayi Merkezi' kuruluyor

Model Sanayi Merkezi'nin beton atım işlemini Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, İNNO Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tütüncü ve İNNO İcra Kurulu Başkanı Ali Yaman birlikte gerçekleştirdiler. 2021 yılında tamamlanması hedeflenen merkezin temel atma töreninde açılış konuşması yapan İNNO İcra Kurulu Başkanı Ali Yaman “Bugün temelini atacağımız bir sanayi sitesindeki tüm beklentileri karşılayacak olan yatırımımızın bölge ekonomisi için çok önemli bir atılım olacağına inancımız tamdır. Uzun yıllardır farklı sektörlerde ekonomiye sağladığımız katkıyı daha ileri boyuta taşıyabilmek adına yeni projeler üretiyoruz. Bölgemizin Türkiye coğrafyasında hedeflediği başarıya ulaşması ve bunu sürdürülebilir kılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Misyonu gelişim ve büyüme olan dostlarımızla başarılarımızı alışkanlığa dönüştürmeyi hedefleyerek birlikte hareket ediyoruz.” dedi.

Katılımın yoğun olduğu temel atma töreninde bölgenin önde gelen yatırımcı ve iş adamları ile bir araya gelen Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin günün anlam ve önemini belirttiği konuşmasında küresel ekonominin içinde bulunduğu bu durumdan ülkemizin, şirketlerin proje ve iş birlikleri ile yükselerek çıkacağına değindi. Çetin, “İnno Yönetimi Ali Yaman başkanlığında bizlere gelip projeden bahsettiler, bölgemize değer katacak bu yatırımı heyecanla bana anlattılar, ben de çok heyecanlandım ve bölgemizin daha ileriye gideceği, ilçemizin, ülkemizin; kalkınması, gelişmesi ve istihdamı için çok önemli bir proje olacağına kanaat getirdik ve heyecanla bu projeyi destekledik. Birinci bölümü 50.000 m2 bir kapalı alanı, akabinde ikinci bölümü de 30.000m2 alanı ihtiva edecek olan bu projenin bölgemize, ülkemize, hayırlı olmasını diliyorum. Katkıda bulunan bütün arkadaşlarımıza Kapaklı halkı adına, bölge haklı adına teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Bir sanayi sitesindeki tüm beklentileri karşılayacak nitelikte devreye alınacak olan Model Sanayi Merkezi, Çerkezköy OSB ve Kapaklı OSB'ye komşu, hızla gelişmekte olan Kapaklı ilçesinde faaliyete geçirilecek.

Bölgede yüksek istihdam ve çalışma hayatına önemli katkı sağlaması planlanan merkez, 100m2'den 11.000 m2 ye kadar alternatifler sunuyor. 5 bloktan oluşmuş yaklaşık 50.000 m2'lik inşaat alanına sahip sanayi projesi, isteğe bağlı olarak iç tasarımı tamamlanmış veya işletmelere uygun olarak kolay tasarlanabilecek şekilde hayata geçiriliyor. Merkezde ister imalat ister depolama, isterse de ofis olarak kullanılabilecek alanlardan oluşuyor.

İNNO Gayrimenkul Yatırım A.Ş. yönetiminde, NET İnşaat'ın ana yüklenici olarak yer aldığı Model Sanayi Merkezi'nin 2021 yılında tamamlanması hedefleniyor.