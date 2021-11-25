Kapalı koroner bypass ameliyatları ilk kez Kıbrıs'ta

Yakın geçmişe kadar göğüs kemiği ortadan kesilerek açık şekilde gerçekleştirilen koroner bypass ameliyatları, günümüzde yerini kapalı yöntem olarak da bilinen ve mini kesi ile gerçekleştirilen ameliyatlara bırakıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde uzun yıllardır uygulanan minimal invaziv kalp ameliyatları (kalp kapağı, kalp delikleri, kalp tümörleri) ile birlikte artık koroner bypass ameliyatları da mini kesilerle yapılıyor. Böylece hastaların yoğun bakımda kalış ve iyileşme süresi kısalıyor. Bu zorlu süreç daha çabuk, ağrısız ve konforlu atlatılıyor.

Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz: “Koroner bypass ameliyatları artık mini kesilerle yapılacak”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, minimal invaziv kalp cerrahisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kalp kapakları, kalp deliği (ASD) ve kalp tümörlerinde sağ meme altından açılan mini kesilerle yapılan operasyonlarının Prof. Dr. Barçın Özcem ve Yrd. Doç Dr. Özlem Balcıoğlu'nun da yer aldığı ekiple Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde yıllardır başarıyla uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Korkmaz, “Koroner bypass ameliyatları da artık hastanemizde sol meme yanından mini kesilerle yapılacaktır” dedi.

Mini kesilerle yapılan kalp ameliyatlarıyla 15 günde normal hayata dönmek mümkün

Teknolojik donanım ve hekim deneyimi gerektiren minimal invaziv kalp ameliyatları hasta için birçok avantaj sağlıyor. Yaklaşık 4-6 cm arasında değişen kesilerle gerçekleştirilen ameliyatlar sayesinde, daha az kemik ve doku hasarı, daha kısa süreli hastane yatışı, daha az enfeksiyon ve daha düşük kanama riski oluşuyor. Daha az ağrı ve daha küçük yara izi ile hasta konforu artıyor.

Geleneksel yöntemle, göğüs kemiği kesilerek yapılan kalpameliyatlarında günlük hayata dönüş 1,5 ay gibi uzun bir süre gerektirirken, mini-bypass ameliyatlarında 4-5 gün içinde taburcu olmak 10-15 gün içinde ise eski günlük yaşantıya dönmek mümkün.

İşleri nedeniyle çalışma hayatına uzun süre ara vermeyi göze alamayan çoğu hastanın ameliyatını erteleyerek hayati risk aldığını ya da uzun vadede çok daha faydalı olacak ameliyat yerine balon-stent girişimlerini tercih ettiğini söyleyen Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, mini-bypass ameliyatlarının neredeyse bir ömür boyu koruma sağladığını söylüyor.