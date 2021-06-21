Kapalı Maraş, açılmasından bu yana 150 bin ziyaretçi ağırladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 46 yılın ardından geçen sene Kapalı Maraş kademeli olarak ziyaretçilere açılmıştı. Gazimağusa sınırlarında yer alan ve 8 Ekim 2020'de kamuya ait bir bölümü açılan Kapalı Maraş, Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte KKTC vatandaşları ve turistlerin ilgi odağı oldu. Kapalı Maraş, ziyaretlere açılmasından bu yana yerli ve yabancı 150 bin turisti ağırladı.



Kapalı Maraş'ta yapılan çevre ve peyzaj düzenlemeleri ve bisiklet yolu sayesinde bölgede bisikletle gezme fırsatı bulunurken, bölgeye kurulan 8 ayrı büfede ziyaretçilere hizmet veriliyor. Kapalı Maraş'ta geçtiğimiz hafta yapılan düzenleme ile bölge 08.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Kapalı Maraş'ın eşsiz 2 plajı da Gazimağusa Belediyesi'nin çalışmaları sayesinde turistlerin hizmetine sunuldu.

Gazimağusa Belediyesi'nin Kapalı Maraş içerisinde bulunan Demokrasi Caddesi, eski Belediye Parkı ve içindeki kafeleri yenilenme çalışmaları sonrası halkın hizmetine açması bekleniyor.

Emir Abdurrahman Bulut