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Kapalı otoparkta bulunan 2 milyon lira değerindeki lüks otomobili böyle çaldı

Kapalı otoparkta bulunan 2 milyon lira değerindeki lüks otomobili böyle çaldı
Kapalı otoparkta bulunan 2 milyon lira değerindeki lüks otomobili böyle çaldı

Kağıthane'de kapalı otoparktan 2 milyon lira değerindeki 2020 model lüks otomobil çalındı. Yabancı uyruklu bilgisayar mühendisi ile bir öğrenci gözaltına alınırken, hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.

Kapalı otoparkta bulunan 2 milyon lira değerindeki lüks otomobili böyle çaldı - Tıkla İzle

Olay 17 Kasım'da Kağıthane'deki bir kapalı otoparkta meydana geldi. A.H.K isimli şahıs, 2020 model lüks otomobilini otoparka park ettikten sonra oradan ayrıldı. Bir süre sonra otoparka gelen A.H.K, aracının yerinde olmadığını görünce polise başvurdu. Bunun üzerine inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde araca yaklaşan bir kişinin, otomobile binerek otoparktan ayrıldığı görüldü. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan lüks otomobili çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kimlikleri tespit edilen bilgisayar mühendisi yabancı uyruklu Mohammad M.A. A. (32) ile yabancı uyruklu öğrenci Yousef A. M. S. (19) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bilgisayar mühendisi Mohammad M.A. A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yousef A. M. S. ise tutuklandı.

Doğan Can Cesur
 

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