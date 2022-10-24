Kapalıçarşı'da otopark krizi derinleşiyor

Günlük ortalama 250 bin ziyaretçi ağırlayan Kapalıçarşı'ya ulaşım zorlukları esnafı çileden çıkarttı.

Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan benzerlerine bakıldığında dünyanın en büyük ve en eskisi olma özelliği taşıyan Kapalıçarşı'ya ulaşım problemi çözüm bekliyor.

İçerisinde yaklaşık 4 bin dükkan bulunan çarşıda altın, pırlanta, halı, seramik ve deri gibi sayıca fazla kategoride binlerce ürünün ticareti gerçekleştiriliyor. Kapalıçarşı esnafı, tarihi çarşının eskiden beri varolan otopark ve ulaşım sorununun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyor.

İstanbul'a gelen turistlerin en çok merak ettiği ve ziyaret ettiği tarihi çarşıda esnaf, ulaşım sıkıntılarının çözülmesiyle ticaretin artacağını ve ülke ekonomisine verilen katkının büyüyeceğini düşünüyor.

Özellikle yüksek meblağlarda altın alımları yapan kişi ve firmalar, güvenlik sorunu nedeniyle çarşıya ulaşmakta zorlanıyor. Yüklü altın alımı sonrası ulaşımın üst düzey güvenlikli araçla değil de, tramvay veya yürüyerek sağlanabilmesi ticaretin önünü tıkıyor.

Ali Canberk Özbuğutu - Murat Ergin - Muhammed Fırat Aksoy - İsmail Coşkun



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