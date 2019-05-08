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Kapama Tarifi, Kapama Nasıl Yapılır?

Kapama Tarifi, Kapama Nasıl Yapılır?
Kapama Tarifi, Kapama Nasıl Yapılır?

Kapama Tarifi haberimizde...

Malzemeler:

1 kilo kemikli kuzu eti 
3 su bardağı pirinç
4 çorba kaşığı tereyağı 
1 baş soğan
3,5 su bardağı et suyu 
Yarım çorba kaşığı salça 
Yeteri kadar tuz, karabiber

Yapılışı:

Önce etleri bir tencerede haşlayın. Etler haşlanıncaya kadar pirinci bir kapta ılık tuzlu suda bekletin, Soğanı bir çorba kaşığı tereyağıyla hafif pembeleşinceye kadar kavurun. Salçayı ilave edip suyunu ekleyin. Kenarlı bir tepsiye yıkanmış ve süzülmüş pirinci yayın. Üzerine salçalı et suyunu dökün. Üzerine haşladığınız etleri yerleştirin. 180 derecedeki fırında pirinçler pişip etler hafif kızarıncaya kadar pişirin. Kapamayı fırından alıp 3 çorba kaşığı tereyağını kızdırıp üzerine gezdirin, Karabiber serpip sıcak olarak servise sunun.

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