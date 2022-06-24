Kapatılan şarap fabrikasından gizli satış

Bekilli ilçesinde güvenlik güçleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Alkollü İçki Kaçakçılığı suçunu işleyen şahıs ve organizasyonların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Yasa dışı yollarla teminini gerçekleştirdikleri alkolleri ikametlerinde veya depo olarak kullandıkları yerlerde muhafaza ettiği tespit edilen 9 şüphelinin yakalanması için 5 farklı adrese baskın yapıldı. Daha önce faaliyette olan ve kapalı olmasına rağmen belge olmadan satış yapan bir şarap fabrikasına ait depoya da yapılan baskında şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Litrelerce sahte alkol ele geçirildi

Yakalanan şüphelilere ait araç, işyeri ve ikametlerde yapılan aramalarda toplam; 331 bin 801 litre kaçak alkol, 18 litre sahte alkol üretiminde kullanılan aroma sıvı madde ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde yakalanan ve farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan 9 şüpheli hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet” suçundan adli makamlarca işlem yapıldı.

Eren Elyesa Polat