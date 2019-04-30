Kapı arasında, 10 kilo esrar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin planlı çalışmasında Arıcak ilçesinden Elazığ'a uyuşturucu geleceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen Jandarmaya bağlı KOM Şube ve Alacakaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu naklinin yapılacağı aracı belirleyerek takibe başladı. Takip edilen araç Alacakaya ilçesi Soğuksu mevkiinde düzenlenen operasyonla durduruldu. Ekiplerin yaptığı arama sırasında aracın kapı kısmına narkotik köpeği tepki verdi. Aracın 4 kapısının ara kısmını açan ekipler, 10 kilo 390 gram esrar ele geçirdi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kamil Cankılıç