Kapı komşularının park yeri kavgası kanlı bitti: 1 kişi silahla yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi'nde kapı komşusu olan iki esnaf arasında bir süredir devam eden gerginlik kavgaya dönüştü. Bugün ilk önce kapı önüne izmarit atma sebebi ile çıkan tartışma, dükkânın önüne araç park edilmesiyle iyice hararetlendi.

İnşaat ve emlak dükkânının önüne minibüs park edilen işletmeci sinirlenerek araç kiralama firmasının işletmeciliğini yapan E.A. ve B.A. ile tartıştı. Tartışma esnasında minibüsün camına vurarak çatlamasına neden olan şahıs, araç kiralama firmasının sahipleriyle kavga etmeye başladı.

Çıkan arbede sonrası emlak ve inşaat işletmecisinin oğlu Y.N. silahına davrandı ve babasının tartıştığı kişilere doğru ateş etti. Araç kiralama şirketini işleten E.A. ve B.A. kardeşlere doğru edilen ateş sonucu 1 kişi yaralandı.

Sol bacağından yaralanan ve olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen E.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Dükkânda oturup polisin gelmesini bekledi

Kapı komşusuna ateş ederek yaralanmasına sebep olan Y.N. ise olayın ardından hiç bir şey olmamış gibi dükkânına geçti. Kullandığı silahla birlikte dükkanda polislerin gelmesini bekleyen Y.N., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Ali Furkan Çetiner

