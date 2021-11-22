İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kapı önünde duran çöp dolu kovayı boşaltarak çaldı

Kapı önünde duran çöp dolu kovayı boşaltarak çaldı
Kapı önünde duran çöp dolu kovayı boşaltarak çaldı

Bursa’da görülmemiş bir olay yaşandı. Kapı önünde duran dolu çöp kovasını boşalttı. Ardından çöp kovasını çakarak uzaklaştı. Ev sahibi kovayı yenileyince aynı hırsız ikinci kovayı ertesi gün de çaldı. O anlar kameraya yansıdı.

Kapı önünde duran çöp dolu kovayı boşaltarak çaldı - Tıkla İzle

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs önce bir evin önünde duran çöp kovasını gözüne kestirdi. Kimsenin olmadığı gören şahıs çöp dolu sahibinin kapısının önüne kovayı boşaltı, ardından çöp kovasını elinde tutarak bölgeden uzaklaştı. Ev sahibi ise çöp kovasını bir gün sonra yeniledi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise hırsızın ertesi gün 2.kez gelerek yeni çöp kovasını da çaldığı öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için tahkikat başlattı.

İLGİLİ HABER
Zeytinburnunda çocuk hırsızın soğukkanlılığı pes dedirtti Zeytinburnu’nda çocuk hırsızın soğukkanlılığı pes dedirtti
İLGİLİ HABER
Yok artık dedirten hırsızlık kamerada 'Yok artık' dedirten hırsızlık kamerada
İLGİLİ HABER
Çekmeköyde banyo batarya hırsızlığı kamerada Çekmeköy’de banyo batarya hırsızlığı kamerada
İLGİLİ HABER
Beğendiği yeleği önce denedi, sonra çaldı Beğendiği yeleği önce denedi, sonra çaldı

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.