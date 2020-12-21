Kapıcılar Kralı filmi Siirt'te gerçek oldu

Yaklaşık 10 yıl önce köyden Siirt merkeze göç eden Ahmet Üzüm, kent merkezinde bulunan bir sitede kapıcılık yapmaya başladı. Bu süre zarfında canını dişine takan ve site sakinlerinin her ihtiyacına koşan Üzüm, bir yandan da para biriktirdi. Aradan geçen 10 yılın ardından kendisine bir ev almak isteyen Üzüm, aradığı evi kapıcı olarak çalıştığı sitede buldu. Üzüm, 10 yıl kapıcı olarak emek verdiği sitede ev aldı. Site sakinleri, uzun süredir kapıcılık yapan Üzüm'ün sitelerinde yönetici olması için çalışma başlattı. Bu durum 1976 yılında çekilen yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı Kapıcılar Kralı filmini akıllara getirdi.

10 yıl kapıcılık yaptığı sitede ev aldı

Yaklaşık 10 yıldır bir sitede kapıcılık yapan Ahmet Üzüm, çalıştığı sitede daire almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Üzüm, "2010 yılında Saray sitesinde kapıcı olarak göreve başladım. Burada çalışmaya başladığımda kendi kendime acaba benim de burada bir dairem olur mu diye düşündüm. Uzunca bir süredir birikim yapıyordum. Oradan buradan kesinti yaparak birikim yaptım ve Allah'ın izniyle hamdolsun kapıcılık yaptığım sitede daire sahibi olduk. Şuan bir dairem burada mevcut, asgari ücretle çalışıyorum ve geçiniyorum" dedi.

"Yöneticiliğe adaylığını koyduracağız"

Kapıcı Ahmet Üzüm'den oldukça memnun olduklarını dile getiren site sakinlerinden Serdar Özyeşil, çalıştığı sitede daire sahibi olması nedeni ile kendisiyle gurur duyduklarını, bu durumun örnek bir davranış olduğunu söyledi. Özyeşil, "10 yıldır Saray sitesinde ikamet ediyoruz, kurulduğundan bu yana. Ahmet ağabeyimiz bizim aslında her şeyimiz. O da 10 yıldır site kurulduğundan beri burada kapıcılık yapıyor, asgari ücretle geçiniyor. 5 tane de çocuğu var. Hem onları okuttu hem de birikimiyle burada daire sahibi oldu. Onun buradan daire sahibi olması bizi çok mutlu etti. Ailecek sevindik. İnşallah bir sonraki dönemde de yöneticiliğe de adaylığını koyduracağız" diye konuştu.

Selami Deniz

