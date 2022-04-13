Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 23 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince geçtiğimiz günlerde Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen seri operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 23 milyon lira olan, uyuşturucudan elektronik nargile ve nargile tütününe, kürkten coin üretiminde kullanılan ekran kartlarına kadar geniş bir yelpazede yüzlerce kaçak eşyanın Türkiye'ye girişi engellendi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan ilk operasyonda, uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen bir yolcu otobüsü-ray taraması sonrası narkotik dedektör köpekle arandı. Yapılan aramada dedektör köpeğin otobüsün şoför dinlenme kabininin bulunduğu bölüme tepki vermesi üzerine bölüm açıldı. İlk bakışta orijinal görüntüsü verilen kabin döşemelerinin altına gizlenen 107 paket içerisinde 120 kilogram esrar ele geçirildi.

Gerçekleştirilen bir diğer operasyonla, benzer yöntem kullanılarak bu seferde tırın dorsesinin altına gizlenmiş toplam 14 kilogram ağırlığındaki esrar Gümrük Muhafaza ekiplerinin ve narkotik dedektör köpeklerin dikkatinden kaçmadı ve ele geçirildi.

1 ton 558 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri sahada tütün ve tütün ürünlerini kaçak yollarla yurda sokmak isteyen kaçakçılara da geçit vermedi. İlk operasyonda tekstil yüklü bir tırın-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Ardından fiziki aramaya geçen ekipler yasal yükün orta kısmına gizlenmiş vaziyette beyan dışı ticari eşyalar ve 1 ton 558 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Başka operasyonda ise Bulgaristan‘dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir yolcu otobüsü-ray taramasına sevk edildi. Kontrol öncesi şoför ve muavinin sahaya bazı paket ve çantaları bıraktıkları güvenlik kameralarından tespit edilmiş ve toplamda 330 adet kalem nargile yakalandı.

Gümrük sahasında yapılan başka bir operasyonda ise yabancı uyruklu bir yolcunun valizinde 123 adet kürk ele geçirilirken; gerçekleştirilen kaçak ticari eşya operasyonlarında ise araçların çekicilerinde ya da yasal yükleri arasında gizlenmiş, çok sayıda ürünün vergileri ödenmeksizin yurda sokulmak istendiği saptandı.

23 milyon lira değerinde kaçak eşyaya el konuldu

Şüpheli bir aracın bagajında ise, vergileri ödenmeden yurda sokulmak istenen coin üretiminde kullanılan 57 adet ekran kartı ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Ekiplerinin Edirne'de son 1 ay içerisinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarda piyasa değeri 23 milyon lira kaçak eşyaya el konulurken ve 3 şahıs gözaltına alındı. Kaçak ticari eşya operasyonlarına ilişkin yürütülen soruşturmalara da savcılık nezdinde devam ediliyor.

Huzeyfe Tarık Yaman

