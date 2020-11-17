Kapıkule Sınır Kapısı kapanmayacak

Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan sınır kapılarında, Covid 19 pandemisi tedbirleri üst düzeyde alınmaya devam ediyor. Edirne Valiliği koordinasyonunda, özellikle Bulgar vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kapıkule'de, araçlar dezenfektan tünelinden geçtikten sonra yurda sokuluyor. Daha sonra araçlarda bulunan yolculara, maske, el dezenfektanı ve Bulgarca bilgilendirme broşürleri dağıtılıyor.

“Edirne ilklerin şehri oldu”

Edirne İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. M. İshak Yıldırım, kent genelinde ve sınır kapılarında alınan Covid 19 pandemisi tedbirleri ile ilgili yaptığı açıklamada, “Korona virüs süreci başladığından beri Mart ayından beri Edirne ilklerin şehri oldu. Yani ilk denetimler, yoğun saha denetimleri, kapalı ve açık alan dezenfeksiyonları, etkili ve yerinde filyasyon çalışmalarını çok güzel bir şekilde sürdürdük. Sayın valimizin himayelerinde yine Kapıkule'de şuan giriş yapan Bulgar vatandaşlara, maske, dezenfektan ve bilgilendirme broşürleri kendi dillerinde bilgilendirme broşürleri verilmekte. Yine aynı zamanda kapıdan girdikten sonra çeşitli Bulgarca bilgilendirme afişleri maske, mesafe ve el hijyeni konusunda bilgilendirme afişleri; AVM'lerde ve toplu alanlarda bilgilendirme anonsları, Bulgarca bilgilendirme anonsları yapılmakta ve denetimlerde daha da sıklaştırılarak, devam etmektedir” dedi.

“Sınır kapılarının kapanması gibi bir durum söz konusu değil”

Yıldırım, “Şu an için sınır kapılarının kapanması gibi bir durum söz konusu değil. Bulgar vatandaşlarımız gelip alışverişlerini yapabilmekteler. Ve bizde sayın valimizin koordinasyonunda tüm kurumlarla beraber gerekli denetim ve filyasyon çalışmalarını gece gündüz aralıksız sürdürmekteyiz” diye konuştu.

Koray Ustabaşı