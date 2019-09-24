Kapıkule Sınır Kapısında 11 adet köpek yavrusu yakalandı

Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde Türkiye genelinde pek çok önemli başarıya imza atan Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısında ilginç bir yakalama gerçekleştirdi. 11 köpek yavrusunu bir çanta içerisinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokmak isteyen bir kişi Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Türkiye-Bulgaristan çifte vatandaşı olan bir kişinin sürücülüğünü yaptığı otomobil Bulgaristan'dan Türkiye'ye geldiğinde, Ticaret Bakanlığı kullanımındaki Kara Kapıları Taşıt Takip Programı, sürücünün daha önce kaçakçılık olayına karıştığına ilişkin uyarı verdi. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından edinilen bu bilgi üzerine araç-ray tarama cihazına yönlendirildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından-ray taraması öncesi fiziki kontrole tabi tutulan aracın arka koltuğunun alt kısmında siyah bir çanta görüldü. Çantayı açan ekipler, içerisinde çeşitli cinslerde 11 canlı köpek yavrusu bulunduğunu tespit etti.

Konuyla ilgili olarak savcılığa bilgi veren Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılık yapmaya çalışan kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten soruşturma başlatarak, araca ve söz konusu araçla taşınan 11 adet köpek yavrusuna el koydu. İfadesi alınarak serbest bırakılan araç sürücüsü hakkında Edirne Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili hükümlerince idari para cezası uygulandı. Köpek yavruları ise, Ticaret Bakanlığı ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında imzalanan protokol gereği bakım ve kontrolleri yapılmak üzere HAYTAP Edirne Temsilcisi Veteriner Hekimine yediemin olarak teslim edildi.

Mevlüt Hasgül