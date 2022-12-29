Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgarların yılbaşı hareketliliği: Uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi

Kendi araçlarıyla ve tur otobüsleriyle Bulgaristan'dan Türkiye'ye Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapmak isteyen yüzlerce turist, gümrük giriş ve çıkışlarında uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Türkiye'ye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih eden komşu ülke Bulgaristan vatandaşları, kent merkezindeki çarşı, pazarda alışverişini sürdürüyor. Giyecekten yiyeceğe tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan turistler, yeni yıl kutlamaları için de Edirne, Antalya, İstanbul ve diğer tatil bölgelerini tercih ediyor. Öte yandan alışverişini Edirne'den karşılayan Bulgarlar dönüş yolunda ise Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturuyor.

“Yoğunluk var”

Bulgaristan'ın Plovdiv kentinden yılbaşı alışverişi için Edirne'ye gelen Cemal Sonik, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan aracıyla ülkeye giriş yaptığını belirterek, “Yılbaşı için alışveriş yapmaya geldik. Edirne'de bir gece kaldıktan sonra geri döneceğiz. Giyim, et, tavuk, yumurta, tatlı gibi gıda ürünleri alacağız. Şimdi çok acıktık gidip yemek yiyeceğiz. Bugün baya yoğunluk var. Bulgar vatandaşlar çok geliyor” dedi.

Bulgar vatandaşı Hüseyin İbrahim de Edirne'de alışveriş alış veriş yaptıktan sonra geri döneceğini belirtti. Sofya'dan Antalya'ya yılbaşı tatilini yapmak için gideceğini ifade eden Bulgar turist Maden Madenov, “Bu seneyi Antalya'da geçireceğiz. Türkiye'yi çok seviyoruz. Türkiye'de her şey çok güzel” şeklinde konuştu.

“Türkiye'deki tatilimiz 650-700 Euro'yu buluyor"

Bulgaristan Kırcaali'den gelerek yılbaşı tatilini Antalya'da geçireceğini belirten Sevcan Süleyman, “Türkiye'de insanlara karşı çok iyi davranıldığına dikkat çekerek, “Bize her şey çok uygun ve çok güzel. Toplam Türkiye'deki konaklama maliyetimiz 650-700 Euro'yu buluyor. Vatandaşların çoğu yılbaşı iznini Türkiye'de geçireceği için burada yoğunluk oluşuyor. İnşallah iyi bir tatil geçiririz” dedi.

“Özledik Türkiye'mizi”

Sofya'dan gelen vatandaşlardan Furkan ulu, Kapıkule'den yurda giriş yapacağı için mutlu olduğunu söyleyerek, “Kısmetse Türkiye'de yılbaşını geçireceğiz. Türkiye vatanımız, ülkemizi seviyoruz" ifadelerini kullandı.

“Türkiye zengin bir ülke”

Bulgaristan'da ticaret yapan vatandaşlardan Mithat Kasa da Bulgarların Türkiye'de her şeyi araştırarak rahat bir şekilde bulup alabildiklerini söyledi.

Mehmet Basmacı



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