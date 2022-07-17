İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kapıkule'de 1 günde 35 bin 887 kişinin girişi yapılarak tarihi rekor kırıldı

Kapıkule'de 1 günde 35 bin 887 kişinin girişi yapılarak tarihi rekor kırıldı
Kapıkule'de 1 günde 35 bin 887 kişinin girişi yapılarak tarihi rekor kırıldı

Kapıkule Sınır Kapısında 8 bin 358 araç ve 35 bin 887 yolcunun giriş işlemleri yapılarak, tarihi bir rekora imza atıldığı bildirildi.

Kapıkule'de 1 günde 35 bin 887 kişinin girişi yapılarak tarihi rekor kırıldı - Tıkla İzle

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz tarihinde toplam Kapıkule Sınır Kapısından 8 bin 358 aracın ve 35 bin 887 yolcunun ülkeye giriş yaparak tüm zamanların rekorunun kırıldığını duyurdu.


Açıklamada, “Alınan ilave tedbirlerle kesintisiz ve aralıksız hizmet verilen Kapıkule Sınır Kapımızda son 24 saatteki istatistiklere göre hem araç girişinde hem de yolcu giriş sayılarında tüm zamanların rekoru kırıldı. 16 Temmuz tarihinde Kapıkule Sınır Kapısında 8 bin 358 araç ve 35 bin 887 yolcu giriş işlemi yapılarak tarihi bir rekora imza atılmış oldu” denildi.

Mehmet Basmacı
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.