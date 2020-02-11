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Kapıkule'de 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi! Rekora imza atıldı

Kapıkule'de 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi! Rekora imza atıldı
Kapıkule'de 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi! Rekora imza atıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Gümrük kapılarımızda kaçakçılığa, uyuşturucuya geçit vermiyoruz” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, rekor uyuşturucu yasaklanmasına ilişkin paylaşımlarda bulundu. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Pekcan, Gümrük Muhafaza ekiplerinin özverili çalışmalar yaptığının altını çizerek, gümrük kapılarında kaçakçılığa izin verilmediğini vurguladı.

Bakan Pekcan, yaptığı paylaşımda gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu madde ve miktarı hakkında da bilgi verdi. Pekcan, “Gümrük kapılarımızda kaçakçılığa, uyuşturucuya geçit vermiyoruz. Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kapıkule'de gerçekleştirilen bir operasyonda, 2 ton 70 kg ağırlığında esrar ele geçirilerek, yeni bir rekora imza atıldı. Geçtiğimiz aylarda İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen 1,7 ton uyuşturucu ile ülkemiz havalimanlarında gerçekleştirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu yakalamasını gerçekleştiren ekiplerimiz, bu defa yeni ve daha büyük bir yakalamaya imza attı.

Kapıkule Gümrük kapısında şüpheli bir tırda yapılan arama sonucu ele geçirilen 2 ton 70 kg uyuşturucu, ülkemiz tarihinde kara kapılarında tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu yakalaması oldu. Bu önemli yakalamayı gerçekleştiren başta Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü olmak üzere gece gündüz demeden büyük bir özveriyle kaçakçılıkla mücadele eden Gümrük Muhafaza ekibimizi canı gönülden kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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