Kapıkule'de gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor.

Gurbetçiler, kara yoluyla yaptığı yolculuklarda kolaylıkla geçebildikleri Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih ediyor.

"Çok güzel bir yolculuk geçirdik"

Almanya'dan Aksaray'a giden gurbetçilerden Cafer Çelebi, "Yolculuk çok güzel geçti. Ailemizi ve büyüklerimizi özledik. Kurban Bayramı'nı ailemizle geçirmek için memlekete geçiyoruz. Annemi babamı vatanımı ziyaret için yola koyulduk. Yolculukta hiç sıkıntı çekmedim. Hem yolu biliyorum hem de tır şoförü olduğum için kolay yerlerden geldim. Büyüklerinin ellerinden kütüklerinin gözlerinden öperim" dedi.

"Vatanımızı görmeye geldik"

Almanya'dan memleketi Tokat'a giden gurbetçi Abdullah Berdan, "Kurban Bayramı için ailemizin yanına gidiyoruz. Vatanımızı görmeye geldik. Trafik insanı bayağı yoruyor. Devlet büyüklerimizden Bulgaristan ve Sırbistan yoluna bir çözüm bulsunlar bizi çok uğraştırıyor. Herkese iyi bayramlar diliyorum" diye konuştu.

"Mutlu ve heyecanlıyız"

Almanya'dan gelen gurbetçi Ramazan Sarıkaya, "Alternatif kapıları kullandığım için yolculuğumuz çok güzel geçti. İlk önce tatil için İzmir'e gideceğiz. Sonra ailemizin yanına geçeceğiz. Çok mutlu ve heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

"Bayrağı görünce bile duygulanıyoruz"

Almanya'dan İstanbul'a giden gurbetçi Sema Aytekin, "Hem memlekete hem de ailemize olan özlem var. Kurban Bayramı için anneme gidiyoruz. Yolculuğumuz korktuğumuz gibi olmadı Edirne'de gayet hızlı ve güzel çalışıyor sistem. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Bayrağı görünce duygulanıyor insan. Vatanımızı seviyoruz. Türk insanını seviyoruz. Kavuştuğumuz için sevinçliyiz" dedi.

Özlem Ceylan - Mehmet Basmacı



İLGİLİ HABER Antalya'da havalimanı iç hatlarda bayram hareketliliği

İLGİLİ HABER Araç kuyruğunun önü arkası yok