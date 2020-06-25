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Kapıkule'de likit esrar maddesi ele geçirildi

Kapıkule'de likit esrar maddesi ele geçirildi
Kapıkule'de likit esrar maddesi ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın talimatlarıyla son dönemde, ülkenin her noktasında uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla devam ediyor. Kapıkule'de, uyuşturucu kaçakçılarının, son gözdesi olarak adlandırılan ve görsel olarak elektronik sigara ve likitine benzetilmeye çalışılan, sıvı esrar maddesi ele geçirildi.

Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Savcısının talimatları ve koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar kapsamında, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda, gümrük muhafaza ekiplerinin hedefinde uyuşturucu kaçakçıları vardı. Son dönemde, uyuşturucu baronlarının gözdesi konumunda olan sıvı esrar maddesi, elektronik sigara likiti görüntüsü verilerek yurda sokulmak istenirken yakalandı.

‘Sıvı esrar ürettiler, likit sigaraya benzettiler'

Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik bir diğer operasyonda ise Kapıkule Gümrük Kapısında Gümrük muhafaza ekiplerince yapılan risk analizleri sonucunda şüpheli bulunarak dedektör köpeklerin de katılımıyla aranan yabancı plakalı bir otomobilde elektronik sigara likiti görüntüsü verilerek yurda sokulmaya çalışılan 109 ml. likit esrar, 7 likit esrar içim makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Koray Ustabaşı

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