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Kapıkule'de TIR kuyruğu 11 kilometreyi buldu: 3 gündür bekliyorlar

Kapıkule'de TIR kuyruğu 11 kilometreyi buldu: 3 gündür bekliyorlar
Kapıkule'de TIR kuyruğu 11 kilometreyi buldu: 3 gündür bekliyorlar

Bulgaristan’ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 11 kilometre TIR kuyruğu oluştu.

Kapıkule'de TIR kuyruğu 11 kilometreyi buldu: 3 gündür bekliyorlar - Foto Galeri
Kapıkule'de TIR kuyruğu 11 kilometreyi buldu: 3 gündür bekliyorlar - Tıkla İzle

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tır sürücüleri Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih etti. Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrüğü'nde alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu. Onlarca tır, işlemlerinin yapılmasını beklerken, Kapıkule Sınır Kapısı önünde oluşan tır kuyruğunun uzunluğu 11 kilometreyi buldu. Yoğunluk nedeniyle tır parklarında da yer kalmadı.

"3 gün bekliyoruz"

Tır şoförü Evren Şebün, Kapıkule'den Bulgaristan'a geçene kadar 3 gün beklediklerini iddia etti. Şebu, Bulgaristan Gümrüğündeki personel yetersizliği nedeniyle işlemlerin yavaş ilerlediğini ifade etti.
Bulgaristan gümrüğünde bir tırın işleminin 1 buçuk saatten aşağı bilmediğini söyleyen bir başka tır şoförü Suat Şener ise, "Bulgaristan bizim tırların kapasitesini kaldıramıyor" dedi.

Mehmet Basmacı - Şener Urfa

 

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