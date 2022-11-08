Kapıkule'de tır sürücüleri: 'Türkiye'nin ihracatı baltalanıyor'

Avrupa ve diğer ülkelere taşıdıkları ürünleri götüren yüzlerce tır, ikili karayolu taşımacılığı işlemlerinde ülkeler arasında yapılan kota anlaşmalarında taşıtların geçebilmesi için istenilen ve ihtiyaç duyulan 'dozvola belgesi' olmadığından dolayı fabrikalardan yük alamıyorlar. Türkiye'den Avrupa ülkelerine geçmek için kilit konumda bulunan Polonya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nin dozvola belgesi vermediğinden dolayı yüzlerce tır otoparklarda duruyor, sürücüleri ise evde oturmak zorunda kalıyor. Ayrıca şoförler, Bulgaristan'da laboratuvar sıkıntısı yaşadıklarından dolayı yükledikleri ürünlerinden alınan numunelerin gümrük dışında başkent Sofya'ya götürülerek doktor incelemesinin çok uzun sürdüğünü, yaklaşık 2 gün beklemek zorunda kaldıklarını ifade ediyorlar. Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir araya gelen tır sürücüleri, Polonya Çekya ve Avusturya'nın dozvola sorunu için çözüm beklediklerini ve Bulgaristan'daki ürün analizinin çok geç sonuçlandığından yükledikleri meyvelerin çürüme tehlikesi yaşadığını belirtti.

“Ürünler depolarımızda fabrikalarda ve iç gümrüklerde bekliyor”

Transport Dünyası Uluslararası Şoförleri Derneği Başkanı Hakan Yücel, Polonya ülkesinin dozvola belgesinin süresi bitiğinden dolayı yük alamadıklarını ifade ederek, “İhracatımız hakikaten geçiş belgelerinden dolayı her sene olduğu gibi bu sene de yine geçiş belgelerinden olan dozvola dediğimiz belgeler bitmiş durumda ve bu durum daha önce her sene sonunda olduğu gibi bu sene Polonya'da ilave olarak eklendi. Fabrika ürünlerini üretmiş satacak ama bunu bir nakliyesi var. Bu nakliye sürecinde fabrikada ürün var depolarda bekliyor, tır var taşıma sektöründe ağır vasıta tırlarımız var tırlar garajlarda bekliyor. Dozvola olmadığından dolayı ne yükleyebiliyoruz ne de gidebiliyoruz. Şoförler, firmalar, fabrikalar yani kısacası ihracatımız baltalanıyor. Fabrikalar üretimi yaptı ama göndereceği araç yok yani yüzde 50 oranında bizim ihracatımız durdu. Polonya, Çekya ve Avusturya'ya transit dozvola yok. Polonya bizim için kilit bir ülke konumunda. Çünkü Polonya'dan geçiş güzergahları Çekya dozvolası olmadığı için Polonya tercih ediliyor.

Almanya'ya giden araçlar, Danimarka'ya giden araçlar, İsveç'e giden araçlar ve Norveç'e giden araçlar, doğu tarafında ise İskandinav, Finlandiya, Litvanya, Letonya, Estonya ve keza Belarus ülkeleri buralara gidiş geliş sağlayabilmesi için Polonya üzerinden geçiş transit belgesi olması gerekiyor. Bulgaristan'da her araç için 90 euro veriyoruz. Şoförlerimiz mağdur ve evinde bekliyor. Lojistik araçlarımız garajlarda bekliyor, firmalarımız ise durdu. Yüzde 50'lik potansiyele kadar ihracatımız düşürüldü. Türkiye olarak araçlarımız bütün ülkelerin araçlarına çok çok daha yeni ve moderndir.

Bu araçları alıyoruz ama borçlarını ödeyecek durumlarımız dahi kalmadı. Evimize götürebileceğimiz ekmeğimizi aşımızı bu tekerlekleri döndürerek götüreceğimiz için kesin mağduriyeti yaşıyoruz. Ürünler depolarımızda fabrikalarda ve iç gümrüklerde bekliyor. Şoförlerimiz de araçlarımızda bekliyor, götüreceğimiz ülkelere geçiş yapacağımız belgelerimiz olmadığı için kesinlikle beklemek zorunda kalıyoruz” dedi.

Mehmet Basmacı

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