Kapılarda hırsıza karşı 'çelik rozet'

Halk arasında ‘çilingir' olarak nitelendirilen anahtarcılar, anahtarını çoğalmak isteyenlere, dışarıda kalanlara, zaman zaman da güvenlik güçlerine kilit açma konusunda yardımcı oluyor. Her meslekte olduğu gibi anahtarcılık mesleğinde de ‘çırak yetiştirme' sorunu yaşansa da anahtarcılığın ‘tükenmeye yüz tutmuş meslekler' arasında olmadığına dikkat çeken anahtarcı İsmail Kudal, insanların kapı ve kilit kullandıkça anahtarcılara ihtiyaç duyacağını ifade etti.

“En çok anahtar çektirmek için başvuruyorlar”

Anahtarcılara en çok yedek anahtar çektirmek için başvurulduğuna dikkat çeken 50 yıllık anahtarcı İsmail Kudal, “Anahtarcılık mesleği, elektronik olarak yenileniyor. Her gün daha üst kademeye çıkıyor. Onun için anahtarcılıkta gelişme devam ediyor. Ben yaşlı olduğum için bu gelişmeleri çok takip edemiyorum. İnsanlar evinin güvenliğini sağlamak için bizlere geliyor. Yedek anahtar çıkartmak için geliyorlar. Anahtarını kaybeden de kapısını açtırıyor. Kapının arkasında anahtar kalıyor ve kapı kapanınca biz açmak için gidiyoruz. İnsanlar en çok anahtar çektirmeye geliyor. Bazı günler 10 tane bazı günler de 20 tane anahtar çekiyoruz. Bu her gün değişebiliyor. Ama her ne yaparsan yap en iyisini yaparsan muhakkak bir karşılığını bulursun. Eski zamanlara göre şu an işlerde azalma var. Bu durum, korsan olarak bu mesleği yapmaya çalışanlardan kaynaklanıyor. Şu an fiyatlar pahalı. Vatandaş 2 anahtar yaptırsa 35 lira ödüyor” dedi.

“Güvenliği arttırmanın en iyi yolu kapıya çelik rozet takmak”

Kapı kilitlerinin etrafına 80 TL'ye temin edilebilecek çelik rozet takmanın hırsızların kapıyı açmakta zorlanmasını hatta açamamasını sağlayabileceğini anlatan Kudal, “Çekili kapılar kilitlenmediğinde her zaman kolaylıkla açılabilir. Muhakkak kapıların kilitlenmesi lazımdır. Müşteri buradan kilit alırken ‘benim kilidim açılmasın' diyor. Kilitler ustalar tarafından veya zorlama ile kırılabilir. Bunda kırılmayacak diye bir şey yoktur. Şu an kapıların üstünde güvenlik rozetleri vardır. Bunlar kapıların önlerinde güvenliği sağlayan, koruyucu aletlerdir. Çelik zırhlıdır ve delip kırmak zordur. O yüzden çelik kapı da olsa güvenlik rozetleri alıp taktırmak, hırsızlar için alınabilecek en iyi önlemlerdendir” şeklinde konuştu.

Erdi Demir

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