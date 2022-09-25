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Kapıların kapanmasına saniyeler kala sınava yetiştiler

Kapıların kapanmasına saniyeler kala sınava yetiştiler
Kapıların kapanmasına saniyeler kala sınava yetiştiler

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu saat 10.15’te başladı. Sınav merkezine bazı adaylar erken giriş yaparken, bazı adaylar ise son saniyelerde içeri girdi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli'de de dün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın Lisans Alan Bilgisi 1. ile 2. oturumu sorunsuz şekilde tamamlanmıştı. Her iki oturumun ardından bugün Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu için adaylar sabah saatlerinden itibaren okul önlerine geldi. Sınava girmeden önce notlarını gözden geçiren adaylar, kendilerini okul önlerinde bekleyen aile yakınlarıyla vedalaşarak sınav merkezlerine girdi. Saat 10.15'te başlayan sınav için saat 10.00'dan itibaren okulların kapısı kapandı. Adayların heyecanlarına ortak olan yakınları ise dua ederek okul kapısında bekledi.

Atilla Özer

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