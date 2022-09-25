Kapıların kapanmasına saniyeler kala sınava yetiştiler

Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli'de de dün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın Lisans Alan Bilgisi 1. ile 2. oturumu sorunsuz şekilde tamamlanmıştı. Her iki oturumun ardından bugün Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu için adaylar sabah saatlerinden itibaren okul önlerine geldi. Sınava girmeden önce notlarını gözden geçiren adaylar, kendilerini okul önlerinde bekleyen aile yakınlarıyla vedalaşarak sınav merkezlerine girdi. Saat 10.15'te başlayan sınav için saat 10.00'dan itibaren okulların kapısı kapandı. Adayların heyecanlarına ortak olan yakınları ise dua ederek okul kapısında bekledi.

Atilla Özer

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