Kapısı açılan otomobil kazaya sebep oldu: 7 yaralı

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı bağlantı yolu Yeşilkent Alt Geçidi yanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Salih Can M. idaresindeki 55 TA 080 plakalı otomobil seyir halindeyken aracın sol arka kapısı aniden açıldı. Sürücü aracını durdurarak aşağı inip açılan kapısını kapattı.

Bu sırada Resul A. yönetimindeki 55 SC 496 plakalı hafif ticari araç kapısı açıldığı için duran otomobile ve otomobil yanında olan sürücüsü Salih Can M.'ye çarptı.

Kazada araç sürücüleri Salih Can M. ve Resul A. ile Buse A. (23), Nurcan C. (30), Bulut C. (12), Hiranur C. (6) ve Güneş A. (2) yaralandı.

Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay