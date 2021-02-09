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Kapıyı zorlayarak girdikleri iş yerinden 30 bin liralık saat çaldılar

Kapıyı zorlayarak girdikleri iş yerinden 30 bin liralık saat çaldılar
Kapıyı zorlayarak girdikleri iş yerinden 30 bin liralık saat çaldılar

Antalya’da kapısını zorlayarak girdikleri saatçiden 30 bin TL değerindeki 150 adet saati çalan şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde gerçekleşti. M.S ve M.K isimli şahıslar, 7 Şubat günü sabaha karşı H.D. isimli şahsa ait saat dükkanına kapıyı zorlayarak girdi. Dükkandan 30 bin TL değerindeki 150 adet saati çalan şahıslar, olaydan sonra kayıplara karıştı. Ertesi gün hırsızlığı fark eden dükkan sahibi hemen polis ekiplerine haber verdi. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli M.S. ve M.K.'yı tespit ederek adreslerine operasyon düzenledi. M.S. düzenlenen operasyon ile göz altına alınırken 9 Şubat günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.K. ise henüz yakalanamadı.

Öte yandan, şüphelilerin iş yerinden çalmış olduğu saatleri Muratpaşa Cami yanında seyyar satıcılık yapan T.Y. isimli şahsa sattığı, bu şüphelinin de aldığı çalıntı saatleri Senegal uyruklu A.T. isimli şahsa sattığı tespit edildi. Çalıntı 75 adet değişik markalarda kol saati bulunarak sahibine teslim edildi.

Elifnaz Altürk
 

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