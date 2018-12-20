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Kapkaççılar çantasını vermek istemeyen kadının ayağını kırdı

Kapkaççılar çantasını vermek istemeyen kadının ayağını kırdı
Kapkaççılar çantasını vermek istemeyen kadının ayağını kırdı

Esenyurt’ta, çocuklarını okuldan alıp eve giden Suriyeli anne, kapkaçcı dehşeti yaşadı. Çantasını vermemek için bir süre direnen kadının boğuşma sırasında ayağı kırılırken, kapkaççıların kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kapkaççılar çantasını vermek istemeyen kadının ayağını kırdı - Tıkla İzle

Olay, 18 Eylül Salı günü öğleden sonra saat 15:00 sıralarında Esenyurt Koru Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 15 yaşlarında iki kapkaççı, okuldan çocuklarını alıp eve dönen Suriye uyruklu Fadwa Karak'ı gözlerine kestirdi. Eve dönüş yolunda mahalledeki parkın içinden geçen anne ve çocukları saldırı karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Arkalarından gelen iki şüpheli şahıs, çantayı alıp kaçmaya çalıştı. Çantasını kapkaççılara vermemek için direnen kadının arbede sırasında bacağı kırıldı. Bu durumu fırsat bilen hırsızlar çantayı alıp kaçtı. Karak'ın çığlıklarını duyan vatandaşlar, yardıma koştu. Fadwa Karak'ın çantasını çalan kapkaççılar, ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Fadwa Karak, olay yerine çağrılan ambulansla, Kanuni Sultan Süleyman hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis eşkali belirlenen zanlıları yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.  

Erdal Can İçelli

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